Зима наступит раньше: синоптик рассказала, когда ожидать первые морозы

Погода в Украине 13 ноября будет преимущественно сухой и теплой, однако стоит ожидать сильные порывы ветра. По данным синоптика Натальи Диденко, атмосферный фронт, который накрыл Украину 11 ноября, уже отступил, поэтому погода будет не дождливой. Об этом синоптик написала в своем прогнозе в Facebook.

"В Украине один фронт вчера проскакал и пока притих - погоду будет определять антициклон, поэтому в среду будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем западе будет дождить. И притих - не совсем то слово. Потому что осадков хоть и не ожидается, а вот ветер как раз разгуляется - будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - прогнозирует Диденко.

Синоптическая ситуация в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Также синоптик посоветовала не находиться в потенциально опасных местах и парковать автомобили с умом.

"Температура воздуха 13 ноября составит +11… +15 градусов, на юге и западе +14… +19 градусов, в Крыму до +20 градусов", - добавила синоптик.

Погода (коллаж РБК-Украина)

Кроме того, Диденко дала прогноз погоды для жителей столицы. По ее данным, в Киеве в среду будет сухо, очень ветрено, днем +12… +14 градусов тепла.

"К концу недели в Украине существенные осадки не предусматриваются, воздух будет бодрить свежестью, однако серьезных холодов пока не видно. Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября, как раз под Михаила", - подытожила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на западе Украины.