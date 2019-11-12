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Праздник 12 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 06:01
Праздник 12 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот день
Праздник 12 ноября, что нельзя делать в этот день (Коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки вспоминали мучеников Зиновия и Зиновию

Какой сегодня праздник. 12 ноября все православные христиане чтут память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Во времена гонений на христиан они были убиты за веру в Христа.

Молодые люди решили раздать все свои деньги нуждающимся. Они начали жить в добровольной нищете и прославлять Христа. После этого Зиновий получил дар исцеления. Он с помощью молитвы мог исцелять больных и страждущих. За эти заслуги жители города избрали его епископом.

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновия арестовали и потребовали отказаться от Христа. Но он был непреклонен в своих убеждениях и за это его подвергли страшным пыткам и мучениям. Узнав о случившемся, сестра сама явилась в суд. Так как Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры, их казнили.

На Руси этот день называли Синичкиным, так как эту веселую птичку звали зинькой за характерное пение. Считалось, что если синичка прилетит во двор, то весь следующий год семья ни в чем не будет нуждаться.

Праздник 12 ноября: все приметы, что нельзя делать в этот деньМученики Зиновия и Зиновий (фото: vsyamagik.ru)

Приметы этого дня:

  1. Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.
  2. Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
  3. Чтобы привлечь к себе удачу необходимо покормить птиц.
  4. Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
  5. Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.
  6. Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
  7. Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
  8. Встретить волка на своем пути – к беде.

Что нельзя делать в этот день :

  • Избегайте конфликтов и ссор
  • Нельзя употреблять спиртное

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