Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Фото: погода в Украине (facebook.com/MNS.GOV.UA)

До конца недели в Украине не ожидается серьезных холодов

Погода в Украине ухудшится с 20 ноября, ожидается существенное похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила Диденко, до конца недели в Украине не прогнозируется серьезных холодов. Также на этой неделе в стране не ожидается и существенных осадков.

"Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября, как раз под Михаила", - написала синоптик.

Напомним, Диденко предупредила о сильных штормовых порывах ветра 13 ноября. По ее прогнозу, в среду ожидается сухая погода с небольшими осадками на крайнем западе страны. Днем прогнозируют +11+15 градусов, на юге и западе +14+19, в Крыму до +20. В Киеве температура воздуха будет в пределах +12+14 градусов, ожидается сильный ветер.

Ранее синоптик прогнозировала с 14 ноября в Киеве похолодание до +7 градусов. Температура воздуха ночью от +5 до +8, днем от +9 до +11.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября в Украине прогнозируют туман, видимость 200-500 м, а также днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Температура воздуха днем составит +9+13, заморозков на ночь не будет.