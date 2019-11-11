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Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе Украины

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 15:11
Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе Украины
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с

Погода в Украине 12 ноября ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, завтра днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Кроме того, завтра ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м.

Отметим, по данным синоптиков, завтра в западных областях прохладает, днем ожидается днем +11+13, ночью ожидается +2+5. В северных и центральных областях +8+12 днем, а ночью ожидается +3+5. На востоке и юге также прохладно, но без осадков.

Ранее сообщалось, когда в Украине закончатся дожди. В частности, по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию Украины.

Добавим, что в Киеве с четверга похолодает до +7. Ветер будет юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью от +5 до +8, днем от +9 до +11. В среду в столице потеплеет до +14, с четверга и до конца недели похолодает от +7 до +10.

В Киеве с четверга похолодает до +7 Украину на несколько дней охватит сильный ветер
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
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