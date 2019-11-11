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Метели и экстремальные морозы: синоптик ошарашил прогнозом на зиму

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 19:48
Метели и экстремальные морозы: синоптик ошарашил прогнозом на зиму
Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Погода Украине нынешней зимой может удивить резкими перепадами

Погода в Украине зимой 2019-2020 принесет жителям страны ряд неприятных сюрпризов. И хотя в среднем уровень погоды и осадков не будет слишком отличаться от ежегодных, зима запомнится резкими перепадами между оттепелью и сильными морозами.

Согласно прогнозу Виталия Постриганя, начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии, суровой зимы, как 50-60 лет назад в Украине не будет. Зима ожидается довольно теплой и дождливой, но с волнами экстремальных морозов.

Переход в "зимний режим", по словам эксперта, произойдет в третьей декаде ноября. В ноябре-декабре 2019, а также в марте 2020 среднемесячная температура будет близка к норме, а в январе-феврале может превысить норму на 1-1,5 градуса.

Метели и экстремальные морозы: синоптик ошарашил прогнозом на зиму

Погода в Украине зимой (фото: pixabay.com)

В то же время, грядущая зима принесет кратковременные, но очень сильные похолодания, а также мощные снегопады.

"Нынешней зимой, погодные условия могут претерпевать резкие изменения, а именно: кратковременные, но достаточно сильные похолодания, случаи сильных снегопадов, налипание мокрого снега, образование гололеда", - утверждает Виталий Постригань.

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