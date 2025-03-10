Ziferblat випустив пісню для Євробачення-2025: вона відрізняється від першої версії

Гурт Ziferblat презентував ревамп треку "Bird of Pray", з яким вони представлятимуть Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Пісня стала трохи іншою.

"Косметичний ремонт" треку "Bird of Pray" відбувався завдяки співпраці з Антоном Чілібі - саундпродюсером, який працював із Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik та іншими. У треку з’явилися оркестрові партії в приспіві, що додали пісні кінематографічного розмаху, а також загадкові паузи на початку, які зберігають інтригу до кульмінаційного моменту", - розповіли в команді музикантів.

Учасники гурту також зазначили, що вдячні Чілібі за співпрацю. Адже вони "свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення".

"Цей "косметичний ремонт" дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою. Наприклад, ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні епічного розмаху, а також ввели паузи на початку треку - вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд", - пояснили артисти.

Також у пісні було змінено приспів. Його зробили не таким вокально навантаженим, що дозволило голосу соліста вийти на передній план.

"А бек-вокали ми, навпаки, зробили менш помітними, щоб надати треку більшого об’єму та динаміки”, - додали музиканти.

Нагадаємо, що згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. Очікується, що ревамп треку "Bird of Pray" може підвищити шанси України на перемогу на "Євробаченні", яке відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня.

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