Виїзд артистів за кордон. Стало відомо, чи випустять Ziferblat на "Євробачення-2025"

З 7 березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розпочне видачу листів сприяння для виїзду митців і представників медіа за кордон, однак заявникам доведеться подавати документи знову, відповідно до нових вимог. Це рішення також стосується виїзду артистів на престижні міжнародні події, зокрема переможців Нацвідбору 2025 - гурту Ziferblat, які мають їхати представляти нашу країну на конкурс "Євробачення".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Що потрібно знати про виїзд артистів за кордон

27 лютого МКСК оголосило, що з 3 березня припиняє видачу листів для сприяння виїзду за кордон митцям і медійникам, які є військовозобов'язаними. Це рішення було прийнято через законодавчі прогалини, що дозволяли деяким особам, отримавши дозвіл на тимчасовий виїзд, не повернутися до України вчасно.

5 березня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики було оголошено, що Міністерство культури відновить видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців і представників медіа, які підлягають військовому обліку.

Процедура розпочнеться 7 березня та здійснюватиметься за новими правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

"Видавати листи ми зможемо буквально на наступний день. В четвер опубліковано, почнемо опрацьовувати ті листи, які будуть, і в п'ятницю зможемо готувати листи на виїзд. Ми досить швидко їх опрацьовуватимемо, звісно, людський ресурс і навантаження, яке не передбачено, прямо скажемо, штатним розписом міністерства, ніхто додаткових штатних одиниць нам на це не виділяв", - сказала перша заступниця міністра культури Галина Григоренко.

Слід зазначити, що раніше подані заявки не будуть розглядатися. Згідно з новими правилами, документи потрібно подавати лише після набуття чинності постанови.

Раніше всі звернення отримувало Міністерство культури, але тепер вони будуть направлятися до відповідних інституцій, таких як Держкіно та Держтелерадіокомпанія.

Ці органи в межах своєї компетенції опрацьовують звернення, перевіряють усі необхідні документи, і Мінкульт вже отримує верифікований пакет.

Такий підхід, по-перше, сприятиме прискоренню процесу, а по-друге, зробить його більш прозорим і відповідальним.

Серед нових правил: документи до Міністерства культури потрібно подавати не пізніше ніж за 15 днів до запланованого виїзду, а максимальний термін перебування за кордоном не може перевищувати 60 календарних днів після перетину кордону.

Зміни також передбачають, що юридичні особи повинні отримати статус критично важливих, а фізичні особи-підприємці зможуть подавати заявки на виїзд лише за умови, що вони були зареєстровані та здійснювали діяльність протягом трьох років до подачі заявки.

Також Мінкультури планує впровадити механізм, який вимагатиме від артистів звітувати, до яких бригад і в якій кількості будуть спрямовані кошти, зібрані за кордоном.

Чи випустять Ziferblat на "Євробачення-2025"?

Під час засідання голова правління "Суспільного Мовлення" Микола Чернотицький звернувся до першої заступниці міністра культури Галини Григоренко і запитав, чи випустять Циферблат за кордон для участі в Євробаченні та інших заходах до конкурсу.

"Декілька варіантів є. На щастя, Євробачення визначається не за тиждень і дійсно маємо випрацьовані регулярні процеси. Ми знаємо заздалегідь, хто це буде представляти й точно опрацюємо це питання і знайдемо рішення. Я думаю, що ми можемо цей захід вважати заходом, до якого дотичне Міністерство культури, і подумати про те, щоб воно було в плані Мінкульту", - сказала Григоренко. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Яке місце Циферблат посяде на "Євробаченні-2025": оновлений прогноз

Згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. Таким чином Ziferblat наразі перебуває на десятому місці. Рейтинг букмекерів на "Євробачення-2025" (скріншот)

Зростання рейтингу України цілком передбачуване, адже більшість країн-учасниць уже презентували свої конкурсні пісні.

Очікується, що ревамп треку "Bird of Pray", прем’єра якого запланована на найближчі дні, може суттєво підвищити шанси України на перемогу.

Прогнози букмекерів наразі є попередніми і можуть значно змінитися після перших репетицій на сцені “Євробачення” у травні.

Нагадаємо, що пісенний конкурс відбудеться в швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня.

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