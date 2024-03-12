Що відомо про актора, який зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін"

Іван Бліндар - це нова зірочка українського кінематографу, оскільки саме він зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, Побєда і Берлін", прем’єра якого запланована на 14 березня 2024 року.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, інтерв'ю актора та сайт Драмтеатру і Івано-Франківську.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві факти про Івана Бліндара та його роль у фільмі "Я, Побєда і Берлін" та залюбки ділиться ними з вами.

Хто такий Іван Бліндар

Іван - це молодий і дуже талановитий актор Івано-Франківського драмтеатру, на його рахунку вже понад 30 ролей, а от у кіно 5. Бліндар також має досвід зйомок у кліпі.

Його репертуар є досить різним і цікаво те, що бувши молодим і вільним Іван обирає театр. А, як відомо, служити театру складніше, адже гра відбувається наживо, тут і зараз і актори не мають права на помилку.

Проте кінокар’єра актора розпочалась з 2016 року у короткометражному фільмі "Кров’янка". А зараз він є головним актором фільму, прем’єра якого відбудеться вже днями.

Іван Бліндар у фільмі "Я, Побєда і Берлін"

В чому Іван Бліндар схожий на свого персонажа Кузьму Скрябіна

Івану пощастило зіграти головну роль у стрічці - легендарного Кузьму Скрябіна. Певно, для кожного сучасного актора буде за честь зіграти саме цю постать.

За словами самого актора, його персонаж - це людина з добрим серцем та загостреним почуттям справедливості, а таким і був Скрябін. Це звичайна людина з великими мріями, яка потрапила в складні умови, де потрібно вчитися виживати.

Іван Бліндар (фото: instagram.com/ivanblindar)

Відомо, що фільм почали знімати ще у 2020 році і його прем’єра мала б відбутися у 2022, але, на жаль, не судилося. Та вже зараз у сучасному світі ця кінострічка набуває нових сенсів.

Варто сказати, що актор дійсно нагадує Скрябіна, принаймні віддалено його образ читається, але ж і Іван є професіоналом своєї справи. В одному з інтерв’ю Іван розповідав про реакцію дружини Кузьми на його перевтілення для ролі.

"Дружина Андрія, Світлана, була присутня під час знімального процесу один день і була вражена. Вона сказала режисерці, що шокована, оскільки в мене зі спини навіть рухи подібні", - розповідав Іван.

А от його перевтілення глядачі зможуть оцінити вже зовсім скоро.

Кузьма Скрябін (фото: facebook.com/skryabin.ua)