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Момент нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024

Понеділок 11 березня 2024 21:43
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Момент нагородження "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024 "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024 (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав статуетку Оскар 2024 у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм", але саму церемонію нагородження режисера вирізали з міжнародної телеверсії щорічної премії.

Про те, яку саме версію Оскар хотіли показати українцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Суспільне Культура та Facebook-профіль виконавчого продюсера каналу Лук'яна Галкіна.

Фільм "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024

У скороченій міжнародній телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії Оскар 2024 організатори чомусь вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогу здобула документальна стрічка "20 днів у Маріуполі", автором якої є український режисер Мстислав Чернов.

Момент нагородження &quot;20 днів у Маріуполі&quot; вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024

"20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії Оскар 2024 (фото: Getty images)

На телеканалі Суспільне Культура сьогодні о 20:30 мали показати скорочену версію церемонії нагородження Оскар 2024, яка пройшла у ніч з 10 на 11 березня.

Проте команда організаторів Суспільного виявила, що нагородження українських документалістів та деяких інших категорій вирізали з цієї версії.

Звісно, команда телеканалу висловила своє сильне обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited.

А замість скороченої версії, яку їм надіслали, команда покаже українцям повну версію, що була в прямому ефірі телеканалу.

Сам Мстислав Чернов поки не коментує ситуацію, проте виконавчий продюсер Суспільного вже встиг висловити свою думку.

"Зараз в ефірі телеканалу Суспільне Культура знову йде Оскар. Але це не скорочена міжнародна версія, яку ми анонсували раніше - це повтор повної версії від учора. Чому? Бо в міжнародній версії не знайшлося місця для нагородження "20 днів у Маріуполі" та потужної промови Мстислава Чернова. Чи це єдина номінація, яку вирізали? Ні, міжнародна версія - це дуже скорочений варіант "Оскару". Чому тоді ми обурені? Бо минулого року у міжнародній версії номінація "Найкращий документальний фільм» якраз-таки була. І переміг там фільм "Навальний". І Юлія Навальна виголошувала політичну промову на аполітичній церемонії", - пише Лук’ян Галкін.

Також він додав, що версія Оскару, де немає моменту нагородження "20 днів у Маріуполі", не потрібна українським глядачам. І протест Діснею команда вже направила.

Раніше ми розповідали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі".

Також читайте, як і за що українці отримували Оскар.

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