Перші дні: де дивитись серіал онлайн і цікаві факти про нього

"Перші дні" став першим серіалом, який одразу ж вийшов у міжнародний прокат та був знятий фактично на замовлення закордонних телеканалів.

Про те, де можна подивитися серіал та цікаві факти про нього, розповідає РБК-Україна (проект Styler) попередньо зібравши цю інформацію.

Де дивитися "Перші дні"

Оскільки 1 листопада 2023 року "Перші дні" одразу ж вийшли на стрімінговій платформі Netflix, то його можна подивитися на офіційному сайті.

Варто зазначити, що у міжнародному прокаті серіал має назву "Those Who Stayed", що перекладається, як "Ті, хто залишились". Його показали у таких країнах, як:

Польща

Чехія

Словаччина

Румунія

Угорщина

Молдова

Балтійські та Балканські країни.

Також з 19 лютого й на сайті 1+1 відбулась прем’єра "Перших днів", тож, тепер подивитися серіал про перші два місяці повномасштабної війни стало ще простіше.

Кадри з серіалу "Перші дні"

Цікаві факти про серіал

Фільмування розпочалося наприкінці березня 2023 року, його проводили у дві черги, по три епізоди в кожній, протягом 1,5 місяця. Зйомки стали справжнім викликом для всієї знімальної групи.

Кожна серія, а їх 6, має не тільки окремо історію, акторів, але творчу команду із найкращими українськими режисерами.

Кадр з серіалу "Перші дні"

Для українських акторів та режисерів знімання з тваринами у зоопарку - стали першим досвідом роботи з дикими тваринами. Кожному учаснику процесу зйомок, довелося пристосовуватися до режиму дня носорога Арчі, жирафа, верблюдів і увесь виробничий графік вибудовувати так, щоб він підлаштовувався під графік тварин, у яких також залишилися свої травми. Так, команда проводила спеціальні тести, щоб зрозуміти, як тварини реагують на світло, звуки й знімальну команду.

Зокрема зйомки проходили у Києві та Київській області: а саме на вулицях Хрещатику, у спальних районах, на Подолі. А також на станціях метро, паркінгах, тобто, у тих місцях, де переховувались люди. Також у кадр потрапили арт-завод Платформа та Зоопарк 12 Місяців.

Кадри з фільму "Перші дні"

На зйомки епізоду Київ-Берлін до столиці приїздив на тиждень німецький актор Фабіан Меннель.

Під час фільмування серіалу були дуже сильні проблеми з електроенергією, через російські обстріли, тому команда працювала у шаленому ритмі.

Для реалістичності творці “Перших днів” брали в оренду знищені автомобілі. А для епізоду "Київ-Берлін" команда змогла знайти справжній БТР.

Кадр з фільму "Перші дні"