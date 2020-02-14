Жуткое ДТП в России: на Закарпатье объявлен трехдневный траур

В ДТП в РФ погибли семь мужчин и одна женщина - все они жители Закарпатья
В России в ДТП погибли 8 украинцев из Закарпатья, которые возвращались домой с заработков. Кроме того, в результате аварии пострадал еше один гражданин Украины и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
После трагедии в Псковской области в РФ на родине погибших был объявлен трехдневный траур - с 14 по 16 февраля.
Как рассказали в пресс-службе Раховской РГА, с целью чествования памяти погибших на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, будут приспущены флаги Украины.
Кроме того, развлекательно-концертные мероприятия на этот период отменены.
Жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое забрало восемь жизней, произошло в РФ на трассе "Санкт-Петербург - Невел" в ночь на 13 февраля.
Установлено, что микроавтобус Mercedes Sprinter с украинцами совершил лобовое столкновение с фурой Volvo.
Скончались семь пассажиров и еще один водитель. Восьмой человек, который находился в салоне автобуса, получил травмы. Он - житель Рахова.
Как сообщили в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге, в аварии погибли:
"Руководство и коллектив Раховского районного государственной администрации выражают искренние соболезнования и глубокую печаль семьям погибших в автокатастрофе. Скорбим вместе с вами. Вечная и светлая память!" - говорится в сообщении Раховской РГА.
Напомним, что недавно в РФ также произошло смертельное ДТП с украинцам - 8 февраля в российской Воронежской области автобус с гражданами Украины врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.