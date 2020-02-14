Установлены личности украинцев, погибших в ДТП в России

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса - все граждане Украины

В Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших, говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.

Как отмечается, микроавтобус украинской регистрации, в котором ехали жители Закарпатья, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса - все граждане Украины. Один из пассажиров, житель г. Рахов, выжил и находится сейчас в больнице.

По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в аварии погиб мужчина 1963-го года рождения, из села С.Водяное Раховского района, двое мужчин 1964-го года рождения, из села Диброва Тячевского района и из села Б.Водяное Раховского района, женщина 1972-го года рождения из села Большой Бычков, Раховского района, двое мужчин 1981-го года рождения, из села Тересва Тячевского района и села Вильховатый, Раховского района, а также - двое мужчин из с. Ясиня, Раховского района - 1987-го и 1998-го годов рождения.

Следственным отделом горотдела МВД РФ возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

"Закарпатская областная государственная администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое случилось в Псковской области 13 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Псковской области (РФ) в аварию попал микроавтобус с украинцами. Сообщалось о 8 погибших.

В конце 2019 года под Псковом попал в ДТП автобус из Беларуси. В результате пострадали 16 человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу.