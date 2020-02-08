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В Венгрии в масштабном ДТП погибли двое украинцев, семеро пострадали

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 17:37
В Венгрии в масштабном ДТП погибли двое украинцев, семеро пострадали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла по дороге к Будапешту вблизи города Кал

В Венгрии в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием сразу пяти автомобилей погибли двое украинцев, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AgriaTV.

Сообщается, что авария случалась утром 7 февраля на дороге по направлению к Будапешту вблизи города Кал. Сперва столкнулись два легковых автомобиля, в которые врезался микроавтобус с украинскими номерами. После столкновения украинский микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. Еще два автомобиля врезались в обломки транспортных средств.

В результате столкновения один украинец погиб на месте, второй - в больнице. Еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами.

Напомним, 14 января в Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев. Двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Также РБК-Украина писало, что в России в Орловской области в результате столкновения микроавтобуса с украинцами и автомобиля погибли три человека, еще семь получили травмы. Шестеро пострадавших - украинцы.

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