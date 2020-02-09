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В России автобус с украинцами протаранил фуру, есть жертвы

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 14:46
В России автобус с украинцами протаранил фуру, есть жертвы
Фото: ДТП с украинцами в России (prokuratura-vrn.ru)

В результате аварии погибли три человека

В Воронежской области Российской Федерации автобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную прокуратуру.

Сообщается, что авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4 Дон в Верхнемамонском районе. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте.

Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

По предварительным данным пассажиры микроавтобуса направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречную полосу.

Фото: ДТП с украинцами в России (prokuratura-vrn.ru)

Напомним, ранее в Венгрии в масштабном ДТП с участием сразу пяти автомобилей погибли двое украинцев, еще семеро получили травмы.

До этого на оккупированной части Донецкой области по пути в Крым перевернулся автобус. В результате два человека погибли, еще 22 пострадали.

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