Жуткое ДТП в России: на Закарпатье объявлен трехдневный траур

ДТП с украинцами в РФ - на Закарпатье объявили траур (Иллюстративное фото: свечи / РБК-Украина)

В ДТП в РФ погибли семь мужчин и одна женщина - все они жители Закарпатья

В России в ДТП погибли 8 украинцев из Закарпатья, которые возвращались домой с заработков. Кроме того, в результате аварии пострадал еше один гражданин Украины и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

После трагедии в Псковской области в РФ на родине погибших был объявлен трехдневный траур - с 14 по 16 февраля.

Как рассказали в пресс-службе Раховской РГА, с целью чествования памяти погибших на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, будут приспущены флаги Украины.

Кроме того, развлекательно-концертные мероприятия на этот период отменены.

Жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое забрало восемь жизней, произошло в РФ на трассе "Санкт-Петербург - Невел" в ночь на 13 февраля.

Установлено, что микроавтобус Mercedes Sprinter с украинцами совершил лобовое столкновение с фурой Volvo.

Скончались семь пассажиров и еще один водитель. Восьмой человек, который находился в салоне автобуса, получил травмы. Он - житель Рахова.

Как сообщили в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге, в аварии погибли:

мужчина 1963-го года рождения из села С.Водяное Раховского района,

двое мужчин 1964-го года рождения из села Диброва Тячевского района и села Б.Водяное Раховского района,

женщина 1972-го года рождения из села Большой Бычков в Раховском районе,

двое мужчин 1981-го года рождения из села Тересва Тячевского района и села Вильховатый Раховского района,

двое мужчин из села Ясиня Раховского района 1987-го и 1998-го годов рождения.

"Руководство и коллектив Раховского районного государственной администрации выражают искренние соболезнования и глубокую печаль семьям погибших в автокатастрофе. Скорбим вместе с вами. Вечная и светлая память!" - говорится в сообщении Раховской РГА.

Напомним, что недавно в РФ также произошло смертельное ДТП с украинцам - 8 февраля в российской Воронежской области автобус с гражданами Украины врезался в грузовик, в результате аварии погибли три человека.