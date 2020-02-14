Жахлива ДТП в Росії: на Закарпатті оголошено триденну жалобу

У ДТП в РФ загинули сім чоловіків і одна жінка - всі вони жителі Закарпаття
У Росії в ДТП загинули 8 українців з Закарпаття, які поверталися додому із заробітків. Крім того, в результаті аварії постраждав ще один громадянин України і був екстрено госпіталізований у важкому стані.
Після трагедії у Псковській області РФ на батьківщині загиблих була оголошена триденна жалоба - з 14 по 16 лютого.
Як розповіли в прес-службі Рахівської РДА, з метою вшанування пам'яті загиблих на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, будуть приспущені прапори України.
Крім того, розважально-концертні заходи на цей період скасовано.
Жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка забрала вісім життів, сталася в РФ на трасі "Санкт-Петербург - Невел" у ніч проти 13 лютого.
Встановлено, що мікроавтобус Mercedes Sprinter з українцями здійснив лобове зіткнення з фурою Volvo.
Померли сім пасажирів і ще один водій. Восьмий чоловік, який перебував у салоні автобуса, отримав травми. Він - житель Рахова.
Як повідомили в Генконсульстві України в Санкт-Петербурзі, в аварії загинули:
"Керівництво та колектив Рахівської районної державної адміністрації висловлюють щире співчуття та глибокий сум родинам загиблих в автокатастрофі. Сумуємо разом з вами. Вічна і світла пам'ять!" - йдеться в повідомленні Рахівської РДА.
Нагадаємо, що нещодавно в РФ також сталася смертельна ДТП за українців - 8 лютого в російській Воронезької області автобус з громадянами України врізався у вантажівку, в результаті аварії загинули три людини.