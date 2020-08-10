Журналисты рассказали про женщин Лукашенко: ходили, как кошки, мурлыкали и говорили мяу

Журналисты узнали, с какими женщинами связан Александр Лукашенко (коллаж РБК-Украина)

Белорусские журналисты поведали тайны женщин, приближенных к Александру Лукашенко

В Беларуси журналисты разведали информацию про женщин Александра Лукашенко. В ходе расследования Станислава Ивашкевича выяснилось, что действующий президент этой страны любил наблюдать за моделями. Более того, девушки-участницы разнообразных конкурсов красоты должны были удовлетворять довольно странные прихоти политика.

Так, например знаменитый модельер Саша Варламов, который несколько лет назад был вынужден уехать из Беларуси, поведал, как модели из его агентства в свое время попадали в окружение Лукашенко и для чего их использовали. В частности, он вспомнил обстоятельства конкурса "Супермодель Беларуси 1996".

"Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участницы ходили, как кошки, по сцене, крутили задницей, мурлыкали и говорили мяу!" - отметил Варламов.

Модельер утверждает, что такие пожелания по поводу конкурса Лукашенко транслировал через приближенную к нему лично певицу Лику Ялинскую (сейчас она известна как Анжелика Агурбаш).

Кроме того, Варламов рассказал, как Ялинская пришла вместе с охранниками Лукашенко на генеральную репетицию модного показа, который готовил Варламов, и просто выгнала его.

"Вы должны покинуть этот зал и не приближаться ближе, чем на 1 км к этому мероприятию", - вспомнил модельер.

После этого инцидента, рассказал Варламов, по всему Минску были расклеены афиши с надписью "Мероприятие Анжелики Ялинской".

Выяснилось также, что с 1997 года девушек из модельных агентств регулярно нанимали на праздничные мероприятия с участием Лукашенко. Кроме того, утверждает модельер, люди из окружения президента Беларуси, которые добивались влияния главы государства, требовали, чтобы Варламов давал девушек для неформальных встреч с президентом "в самом узком кругу".

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Напомним, что Лукашенко с 1975 года состоит в браке с Галиной Родионовной. Они официально не разведены, но живут раздельно. Имеет троих сыновей. При чем, по основной версии СМИ, матерью самого младшего отпрыска - Николая - является бывший личный врач президента Ирина Абельская.

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Кстати, Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси.

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