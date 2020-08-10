Появились фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей

Протесты в Беларуси после выборов 9 августа (фото: Бинокль)

В Беларуси произошли массовые протесты, задержания, избиения и силовой разгон людей

В ночь с 9 на 10 августа по всем городам Беларуси прокатились жесткие столкновения с силовиками. Десятки, а по некоторым данным до сотни тысяч людей вышли на улицы в рамках протеста против результатов выборов в стране. В сети то и дело появляются фото, которые вызывают гордость и сострадание к людям.

Эту ночь уже назвали беспрецедентной, ведь в стране столь жестких протестов против власти еще не было. Многие люди задержаны, есть раненные и один погибший.

Протесты в Беларуси (фото: svoboda.org)

Самые жесткие столкновения с омоновцами происходили в центре Минска, где силовики разгоняли протестующих. В ход шли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки, по ряду данных, даже резиновые пули.

Разгон протестующих в Беларуси (фото: Новина)

Интересно, что если в Минске силовики проявляли особую жестокость, то в ряде городов омоновцы опускали щиты, отступали и даже братались с протестующими. Подобное произошло в городе Жодино, Лиде, Барановичах.

Силовики избивали людей и паковали в автозаки (фото: tut.by)

Люди скандировали "Верым! Можам! Пераможам!", "Живе Беларусь", размахивали бело-красными знаменами, многие включали или пели песню "Перемен", кричали "Уходи" и "Позор". После жаркой ночи и силовых разгонов наступило затишье. Но митингующие скандировали "Завтра! Завтра!".

ЦИК Беларуси опубликовал окончательные результаты выборов. Александр Лукашенко набрал 80,23%, Светлана Тихановская - 9,9%. Явка составила 84%.

Штаб главного оппонента Александра Лукашенко Светланы Тихановской не признает объявленные ЦИК результаты выборов.

В ночь жестких противостояний в Минске погиб мужчина, которого сбил автозак в ходе протестов. Авто вторглось в толпу и совершило наезд на одного из митингующих. Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин. Мужчина получил черепно-мозговую травму после наезда машины, медики спасти его не смогли.

Момент наезда автозака на человека (фото: Telegram)

Ранее мы также публиковали видео и фото жестких стычек на улицах Беларуси после выборов.