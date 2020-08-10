Журналісти розповіли про жінок Лукашенко: ходили, як кішки, муркотіли й говорили мяу

Журналісти дізналися, з якими жінками пов'язаний Олександр Лукашенко (колаж РБК-Україна)

Білоруські журналісти розповіли таємниці жінок, наближених до Олександра Лукашенка

У Білорусі журналісти розвідали інформацію про жінок Олександра Лукашенка. В ході розслідування Станіслава Івашкевича з'ясувалося, що чинний президент цієї країни любив спостерігати за моделями. Більше того, дівчата-учасниці різноманітних конкурсів краси повинні були задовольняти досить дивні примхи політика.

Так, наприклад знаменитий модельєр Саша Варламов, який кілька років тому був змушений виїхати з Білорусі, розповів, як моделі з його агентства свого часу потрапляли в оточення Лукашенка і для чого їх використовували. Зокрема, він згадав обставини конкурсу "Супермодель Білорусі 1996".

"Вони всіх учасниць поставили на карачки. Ці учасниці ходили, як кішки, по сцені, крутили дупою, муркотіли й говорили мяу!" - зазначив Варламов.

Модельєр стверджує, що такі побажання з приводу конкурсу Лукашенко транслював через наближену до нього особисто співачку Лику Ялинську (зараз вона відома як Анжеліка Агурбаш).

Крім того, Він розповів, як Ялинська прийшла разом з охоронцями Лукашенка на генеральну репетицію модного показу, який готував Варламов, і просто вигнала його.

"Ви повинні покинути цей зал і не наближатися ближче, ніж на 1 км до цього заходу", - згадав модельєр.

Після цього інциденту, розповів Варламов, по всьому Мінську були розклеєні афіші з написом "Захід Анжеліки Ялинської".

З'ясувалося також, що з 1997 року дівчат з модельних агентств регулярно наймали на святкові заходи з участю Лукашенка. Крім того, стверджує модельєр, люди з оточення президента Білорусі, які домагалися впливу глави держави, вимагали, щоб він давав дівчат для неформальних зустрічей з президентом "в самому вузькому колі".

Також у сюжеті програми "Давайте розбиратися" розповідають про те, як землячки Лукашенко зайняли високі державні пости, чи може Надія Котковець бути матір'ю позашлюбного сина правителя країни і про інших ймовірних "пасії" білоруського гаранта.

Нагадаємо, що Лукашенко з 1975 року перебуває в шлюбі з Галиною Родіоновною. Вони офіційно не розлучені, але живуть окремо. Має трьох синів. При чому, за основною версією ЗМІ, матір'ю наймолодшого нащадка - Миколи - є колишній особистий лікар президента Ірина Абельська.

Журналісти розповіли про жінок Олександра Лукашенка

До речі, Лукашенко відреагував на протести в Білорусі.

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