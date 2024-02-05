Журналісти Bihus.Info показали, як за ними стежила СБУ. Сюжет, гідний Оскара

Засновувник та головний редактор видання Bihus Info Денис Бігус показав, хто причетний до незаконного стеження за журналістами , через яке працівників видання звинувачували у тому, що ті вживають наркотики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Bihus.Info .

Хто стежив за журналістами "Бігус"

"Незаконне стеження за командою Bihus Info проводила Служба безпеки України. А саме - департамент захисту національної державності", - йдеться в описі до сюжету, гідного Оскара.

Як встановили журналісти, в період з 15 по 22 грудня працівники СБУ прибували в комплекс, де 27 січня вже була "бронь" для заселення редакції Bihus. Представники Служби були там двічі, вони ретельно оглядали номери.

"Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік, який назвався "Ігорем". Він залишив адміністрації комплексу номер телефону, який нині вже відключений. Але навіть за короткий час використання цього тимчасового номеру хтось встиг дати йому тег "Ігор СБУ", - йдеться у новому розслідуванні.

Чоловік, який називався "Ігорем" (фото: bihus.info)

30 людей та камери навіть в сауні

Журналісти отримали запис з камер спостереження та зуміли розкрити імена людей, які організовували стеження. Чоловіка, який називався Ігорем, розповіли розслідувачі, ідентифікували як співробітника СБУ Кравченка Ігоря Борисовича, чий номер має чимало тегів, які вказують на його причетність до Департаменту захисту національної державності.

26 грудня у комплекс приїхали 30 осіб, нібито на "корпоратив". Деякі з них мали при собі великі валізи, але вони поїхали вже ввечері. Ці люди їздили на Volkswagen Caddy, які, за словами журналістів, використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ.

Інші ж залишилися ночувати у комплексі. Саме у тих номерах, куди вже 27 грудня заїхали журналісти. За словами Бігуса, ці люди встановлювали камери усюди, навіть в сауні.

Бігус показав, де було встановлено приховані камери (скріншот)

Окрім цього, журналістам вдалося ідентифікувати інших працівників СБУ, а саме: Євгена Олександровича Коноваленка, Тараса Вікторовича Садовника та інших. Коментувати ситуацію усі ці люди не стали.

Приїхали по камери та техніку

Після того, як 28 грудня з комплексу виїхали журналісти Bihus, інша група чоловіків заселилася в ті ж самі номери. Їх бронював вже інший "Ігор", номер якого на 2 цифри відрізнявся від номера першого.

"У цій групі чоловіків, яка очевидно приїжджала забирати приховану техніку, також був щонайменше один з тих, хто раніше відвідував “корпоратив” з Ігорем Кравченком. Окрім частини кімнат, ця група теж побувала і в сауні", - розповіли журналісти.

"1 січня 2024 р. в комплекс повернулася ще одна, уже третя, група. Вона заїхала в дві кімнати над сауною. Ці кімнати для третьої групи забронював і оплатив ще 28 грудня "Ігор номер 2". Він намагався орендувати їх на 28 грудня, але не зміг через бронь сторонніми людьми", - додали вони.

Одна з груп чоловіків, які прибували на "корпоратив" (фото: bihus.info)

На думку редакції, "приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах (будинки "Морква", "Вишеньки", "Хата 2", "Хата3")". Також журналістам вдалося з'ясувати, що камери було розміщено, зокрема у вішаках для одягу.

"У письмовому коментарі Bihus.Info СБУ проігнорувала питання про те, чи отримувались ухвали суду на встановлення прихованої техніки в спальні кімнати. А також про те, як матеріали телефонного прослуховування та відео з прихованих камер у спальнях опинились на сайтах-сміттярках", - розповіли журналісти.

Повне відео з розслідуванням Bihus

Що про це кажуть в СБУ

Після того, як журналісти опублікували своє розслідування, у Telegram-каналі СБУ з'явилося повідомлення. Представники Служби заявили, що "протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності Служби безпеки України".

"За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники Bihus.Info. Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - йдеться у повідомленні.

Коментар СБУ (скріншот)

"Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії", - додали представники СБУ.

Окрім цього, у заяві наголошується, що керівництво Служби приняла "відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи".

"Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", - резюмується у заяві.