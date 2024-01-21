Зеленський про скандал зі стеженням за журналістами: особисто викликав Малюка

Український президент Володимир Зеленський особисто запрошував голову СБУ Василя Малюка після інформації про стеження за журналістами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента британському телеканалу Channel 4 News.

Зеленський заявив, що, на його думку, факт таємного стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info слід ретельно розслідувати. Він зауважив, що одразу після інциденту запрошував до себе голову Служби безпеки України.

"Зразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "треба знайти відповіді на все це", тому Служба безпеки розслідуватиме справу і знайде винних.

Що передувало

Нагадаємо, цього тижня у мережу потрапили приховані зйомки, де видно, як журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проекту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни.

Як він відзначив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.

"Мені незручно за те, що я побачив на відео, але по-справжньому мені соромно за виконавців цього шоу. І ціною цієї всієї незручності ми дізнались напевно, що у спецслужб є час, і натхнення, і бюджети вести системне стеження за приватним життям членів команди розслідування", - розповів засновник проекту.

Сьогодні в СБУ повідомили, що розпочали розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проекту Bihus.Info.

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