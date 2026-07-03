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На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки

00:30 03.07.2026 Пт
2 хв
Які нові вимоги до укриттів на заправках ввели на Сумщині?
aimg Катерина Коваль
На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки Фото: робота АЗС у прифронтових регіонах ускладнюється (Getty Images)
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У прифронтовій Сумській області напрацювали механізм стабільного забезпечення регіону пальним в умовах ворожих обстрілів, зокрема шляхом спрощення процедур розгортання тимчасових мобільних АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівництва Сумської обласної військової адміністрації.

Координація дій між владою та операторами ринку

До обговорення роботи АЗС в умовах підвищених ризиків долучилися власники та представники паливних мереж, голови громад, керівники районних військових адміністрацій, а також керівництво ДСНС, Національної поліції та відповідних контролюючих служб.

Учасники наради визначили альтернативні варіанти забезпечення прифронтового регіону пальним у разі пошкодження стаціонарної інфраструктури та домовилися про посилену координацію, оскільки стабільна робота заправок є критичним питанням життєзабезпечення громад і безперервної роботи екстрених служб.

Нові вимоги до безпеки на паливних об'єктах

Під час робочої зустрічі було визначено чіткі рекомендації та завдання для відповідальних служб і бізнесу щодо посилення безпечного функціонування об'єктів. Зокрема, на станціях мають бути обов'язково облаштовані укриття для персоналу й відвідувачів там, де це ще не реалізовано.

Крім того, передбачається посилений інженерний захист об'єктів, забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту, своєчасне інформування про загрози та проведення навчань для персоналу щодо правильних дій під час небезпеки.

Також оператори ринку зобов'язані підтримувати необхідні запаси пального для потреб області.

Водночас спрощення бюрократичних процедур для мобільних АЗС дозволить оперативно заміщувати потужності та забезпечувати людей бензином і дизелем на період відновлення пошкоджених стаціонарних станцій.

Нагадаємо, що з 1 липня 2026 року мережа автозаправних комплексів WOG запровадила особливий режим роботи у семи регіонах України через безпекову ситуацію, що передбачає закриття заправок у нічний час.

Зокрема, у ніч проти 2 липня компанія терміново зачиняла всі свої АЗК у Києві та Київській області для убезпечення персоналу та клієнтів на тлі високого ризику масованого обстрілу.

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Сумська область АЗС Війна в Україні
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На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки
На Сумщині посилюють захист АЗС через російські атаки
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