Журналисты Bihus.Info показали, как за ними следила СБУ. Сюжет, достойный Оскара

Основатель и главный редактор издания Bihus Info Денис Бигус показал, кто причастен к незаконной слежке за журналистами , из-за которого работники издания обвинялись в том, что те употребляют наркотики.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Bihus.Info .

Кто следил за журналистами "Бигус"

"Незаконную слежку за командой Bihus Info проводила Служба безопасности Украины. А именно - департамент защиты национальной государственности", - говорится в описании к сюжету, достойному Оскара.

Как установили журналисты, в период с 15 по 22 декабря работники СБУ прибывали в комплекс, где 27 января уже были "брони" для заселения редакции Bihus. Представители Службы там были дважды, они тщательно осматривали номера.

"Группу, осматривавшую заведение, возглавлял высокий худой человек, назвавшийся "Игорем". Он оставил администрации комплекса номер телефона, который уже отключен. Но даже за короткое время использования этого временного номера кто-то успел дать ему тег "Игорь СБУ", - говорится в новом расследовании.

Мужчина, называвшийся "Игорем" (фото: bihus.info)

30 человек и камеры даже в сауне

Журналисты получили запись с камер наблюдения и сумели раскрыть имена людей, организовавших слежку. Мужчину, который назывался Игорем, рассказали расследователи, идентифицировали как сотрудника СБУ Кравченко Игоря Борисовича, номер которого имеет немало тегов, указывающих на его причастность к Департаменту защиты национальной государственности.

26 декабря в комплекс приехали 30 человек, якобы на "корпоратив". Некоторые из них имели при себе большие чемоданы, но они уехали уже вечером. Эти люди ездили на Volkswagen Caddy, которые, по словам журналистов, использует оперативно-техническое обеспечение СБУ.

Другие же остались ночевать в комплексе. Именно в тех номерах, куда уже 27 декабря приехали журналисты. По словам Бигуса, эти люди устанавливали камеры всюду, даже в сауне.

Бигус показал, где были установлены скрытые камеры (скриншот)

Кроме того, журналистам удалось идентифицировать других работников СБУ, а именно: Евгения Александровича Коноваленко, Тараса Викторовича Садовника и других. Комментировать ситуацию все эти люди не стали.

Приехали за камерой и техникой

После того, как 28 декабря из комплекса выехали журналисты Bihus, другая группа мужчин заселилась в те же номера. Их бронировал уже другой "Игорь", номер которого на 2 цифры отличался от первого.

"В этой группе мужчин, которая очевидно приезжала забирать скрытую технику, также был по меньшей мере один из тех, кто раньше посещал корпоратив с Игорем Кравченко. Кроме части комнат, эта группа тоже побывала и в сауне", - рассказали журналисты.

"1 января 2024 г. в комплекс вернулась еще одна, уже третья группа. Она заехала в две комнаты над сауной. Эти комнаты для третьей группы забронировал и оплатил еще 28 декабря "Игорь номер 2". Он пытался арендовать их на 28 декабря, но не смог из-за брони посторонними людьми", - добавили они.

Одна из групп мужчин, прибывающих на "корпоратив" (фото: bihus.info)

По мнению редакции, "скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и по меньшей мере в 8 комнатах (дома "Морковь", "Вишенки", "Дом 2", "Дом3")". Также журналистам удалось выяснить, что камеры были размещены, в том числе и в вешалках для одежды.

"В письменном комментарии Bihus.Info СБУ проигнорировала вопрос о том, получались ли решения суда на установку скрытой техники в спальные комнаты. А также о том, как материалы телефонного прослушивания и видео из скрытых камер в спальнях оказались на сайтах-мусорщиках", - рассказали журналисты.

Полное видео с расследованием Bihus

Что об этом говорят в СБУ

После того как журналисты опубликовали свое расследование, в Telegram-канале СБУ появилось сообщение. Представители Службы заявили, что "противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины".

"По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению , хранению, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - говорится в сообщении.

Комментарий СБУ (скриншот)

"В то же время Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Проводятся соответствующие процессуальные действия", - добавили представители СБУ.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что руководство Службы приняло "соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы".

"Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", - резюмируется в заявлении.