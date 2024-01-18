Стеження за Bihus.info. Прокуратура відкрила провадження за заявою журналістки

Київська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя за заявою журналістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про скандал зі стеженням за співробітниками Bihus.info.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя відповідно до статті 182 Кримінального кодексу України.

"До поліції звернулась журналістка інформаційного проєкту із заявою про те, що невстановлені особи незаконно зібрали та поширили конфіденційну інформацію про неї", - пише пресслужба.

Напередодні мережею поширились відео за участі потерпілої в одному із заміських комплексів Київської області, що було знято приховано камерою в орендованому номері.

"Наразі вживаються заходи для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та причетних осіб", - додає пресслужба Офісу генерального прокурора.

Що сталось

Вчора, 16 січня, до мережі потрапили приховані зйомки, де видно, як журналісти Bihus.Info нібито вживають заборонені речовини. За словами засновника проєкту Дениса Бігуса, всі співробітники пройдуть тести на вживання наркотичних речовин, а команду очікують кадрові зміни. Як він відзначив, за його командою стежили близько року зі спробою дискредитувати редакцію.

Також розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info розпочала й Служба безпеки України.