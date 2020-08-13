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В Киеве смастерили мощный комплекс по прослушке мобильников: стоит ли нам волноваться?

Киев, Четверг 13 августа 2020 16:44
В Киеве смастерили мощный комплекс по прослушке мобильников: стоит ли нам волноваться?
В Киеве задержали киберпреступников (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Киберпреступники создали устройство в домашних условиях

Киевляне создали комплекс мониторинга мобильной связи и решили продать мощное спецсредство негласного получения информации почти за полмиллиона евро.

В состав группы мастеров-подпольщиков входило несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Об этом 13 августа передали в пресс-центре СБУ.

Правоохранители разоблачили киберпреступников и задержали при попытке реализации девайса, для разработки которого было использовано высокотехнологичное оборудование. Устройство было создано в подпольной мастерской, обустроенной по месту жительства одного из фигурантов.

Отмечается, что устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет трафик.

Заказчика товара киевляне подыскивали через личные связи. Трех участников группы задержали спецслужбы при получении от заказчика всей суммы денег.

Сейчас фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

В Киеве смастерили мощный комплекс по прослушке мобильников: стоит ли нам волноваться?В Киеве смастерили мощный комплекс по прослушке мобильников: стоит ли нам волноваться?В Киеве смастерили мощный комплекс по прослушке мобильников: стоит ли нам волноваться?

В Киеве киберпреступники создали комплекс мониторинга мобильной связи (Фото: ssu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что США объявили вознаграждение по 1 млн долларов за двух украинских хакеров.

Напомним также, что недавно хакеры атаковали владельцев смартфонов - специалисты призвали быть осторожными.

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