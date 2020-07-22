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США объявили вознаграждение по 1 млн долларов за двух украинских хакеров

Вашингтон, Среда 22 июля 2020 16:27
США объявили вознаграждение по 1 млн долларов за двух украинских хакеров
Фото: хакеры взломали (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинских хакеров подозревают в причастности к киберпреступлениям

Государственный департамент США объявил награду по 1 млн долларов за информацию, которая может привести к аресту двух украинских хакеров. Вашингтон уже несколько лет пытается привлечь их к ответственности.

Об этом говорится в публикации на сайте Госдепа.

Сообщается, что США готовы выплатить вознаграждение за помощь в задержании украинцев Артема Радченко и Александра Еременко. По данным следствия, они являются членами транснациональной хакерской группировки.

Согласно расследованию Секретной службы США, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.

Напомним, в январе 2019 года США выступили с официальными обвинениями в адрес украинских хакеров Радченко и Еременко; в деле также фигурировали несколько трейдеров, участники группировки получили более 4 млн долларов прибыли за счет продажи украденных данных о торговле на бирже и новостей о корпоративных доходах.

Ранее также стало известно, что 17-летний украинский хакер продавал персональные данные миллионов пользователей.

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