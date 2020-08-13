"Жучок" за 0,5 млн євро: у Києві змайстрували потужний комплекс по прослуховуванню мобільників

У Києві затримали кіберзлочинців (колаж РБК-Україна)

Кіберзлочинці створили пристрій в домашніх умовах

Кияни створили комплекс моніторингу мобільного зв'язку і вирішили продати потужний спецзасіб негласного отримання інформації майже за півмільйона євро.

До складу групи майстрів-підпільників входило кілька жителів столиці, у тому числі технічні фахівці та фахівці сфери IT. Про це 13 серпня передали в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці викрили кіберзлочинців і затримали при спробі реалізації девайсу, для розробки якого було використано високотехнологічне обладнання. Пристрій було створено в підпільній майстерні, облаштованій за місцем проживання одного з фігурантів.

Зазначається, що пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв'язку, "прослуховувати" телефонні розмови та контролювати інтернет-трафік.

Замовника товару кияни підшукували через особисті зв'язки. Трьох учасників групи спецслужби затримали при отриманні від замовника всієї суми грошей.

Зараз фігурантам справи повідомили про підозру у ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

У Києві кіберзлочинці створили комплекс моніторингу мобільного зв'язку (Фото: ssu.gov.ua)

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