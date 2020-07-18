Хакеры атаковали владельцев смартфонов: будьте осторожны

Хакеры атаковали владельцев смартфонов (фото: pixabay.com)

Хакеры нашли уязвимое место в смартфонах

Не так давно хакеры выполнили комплекс действий, направленных на поиск уязвимостей в цифровых системах и нашли "слабое место" в устройствах быстрой зарядки гаджетов. Об этом информирует издание cnTechPost.

Уязвимость получила название BadPower, поскольку она позволяет удаленно выводить смартфоны из строя и даже приводить к их воспламенению, что звучит довольно серьезно.

Устройство можно взломать не только при непосредственном доступе к нему, но и удаленно, через подключенный гаджет. Последний способ используется значительно чаще и этот момент важно учитывать.

При этом, для хакеров не имеет значения, какая технология быстрой зарядки используется в устройстве, ведь для того, чтобы успешно воспользоваться уязвимостью, достаточно выяснить, разрешена ли перезапись кода на чипе адаптера питания через USB-порт.

По словам специалистов, около 60% контроллеров, которые применяются в быстрых зарядных устройствах, позволяют свободно обновить код через USB-порт. О результатах исследования уже сообщили соответствующим организациям.

На данный момент производители электроники обязаны принять меры по борьбе с BadPower. В большинстве случаев для устранения уязвимости будет достаточно обновить прошивку зарядного устройства.

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