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Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації : "всі мають працювати на перемогу"

П'ятниця 29 березня 2024 18:46
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Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації : "всі мають працювати на перемогу" Жорін зробив важливу заяву (фото: t.me/MaksymZhorin)
Автор: Поліна Іваненко

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін зробив заяву щодо мобілізації в Україні. Військовий вирішив прокоментувати ситуацію, яку назвав "істерією".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Жорін написав у своєму Telegram-акаунті.

"Люди бояться йти в армію, тому що впевненості в системі відбору, підготовки, розподілення задач немає. Більше того, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та неіснуючих небезпек, через які люди стали боятись ще більше", - зазначив Жорін.

Він нагадав, що постійно говорить про важливість певних речей, таких як процес підготовки, яка не має "починатись з моменту потрапляння в армію".

Жорін з 3-ої ОШБр відповів на &quot;істерію&quot; навколо мобілізації : &quot;всі мають працювати на перемогу&quot;

Допис Жоріна (скріншот)

"Підготовка має проводитись для всього цивільного населення, тому що ми живемо у війні. В таких умовах кожен має бути підготовлений та навчений. Плюс на цьому етапі ми зможемо побороти частину страхів перед військом та службою", заявив військовий.

Окрім цього, Жорін написав, що в Україні має бути "нормальний" облік, аби країна могла "мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалось зловити".

"Людей потрібно застосовувати відповідно до їх можливостей та знань. Ну і "мобілізованим" має бути все суспільство - хтось безпосередньо для участі в бойових діях, хтось для допомоги. Та абсолютно всі мають працювати на перемогу", - резюмував він.

Нагадаємо, нещодавно Жорін розніс закон про мобілізацію і попередив про катастрофу.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, як шахраї "наживаються" на FPV-дронах для передової.

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