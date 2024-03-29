Жорін з 3-ої ОШБр відповів на "істерію" навколо мобілізації : "всі мають працювати на перемогу"

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Жорін написав у своєму Telegram -акаунті.

"Люди бояться йти в армію, тому що впевненості в системі відбору, підготовки, розподілення задач немає. Більше того, істерія навколо мобілізації створила купу стереотипів та неіснуючих небезпек, через які люди стали боятись ще більше", - зазначив Жорін.

Він нагадав, що постійно говорить про важливість певних речей, таких як процес підготовки, яка не має "починатись з моменту потрапляння в армію".

Допис Жоріна (скріншот)

"Підготовка має проводитись для всього цивільного населення, тому що ми живемо у війні. В таких умовах кожен має бути підготовлений та навчений. Плюс на цьому етапі ми зможемо побороти частину страхів перед військом та службою", заявив військовий.

Окрім цього, Жорін написав, що в Україні має бути "нормальний" облік, аби країна могла "мобілізувати тих, кого треба, а не тих, кого вдалось зловити".

"Людей потрібно застосовувати відповідно до їх можливостей та знань. Ну і "мобілізованим" має бути все суспільство - хтось безпосередньо для участі в бойових діях, хтось для допомоги. Та абсолютно всі мають працювати на перемогу", - резюмував він.