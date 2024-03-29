Військові розраховують, а вони - дурять. Як шахраї "наживаються" на FPV-дронах для передової

Під час повномасштабної війни шахраї в Україні стали особливо активними. Часто вони продають фейкові документи для перетину кордону, відкривають несправжні збори, намагаються дискредитувати благодійні фонди тощо.

Найпопулярніші схеми обману

Перша шахрайська дія може стосуватися продажу неякісних деталей. У такому випадку дрон може просто не полетіти чи виконувати свої функції не належним чином.

Інша схема стосується продажу хороших і готових до роботи дронів на онлайн-майданчиках.

"Не дуже добросовісні люди по схемах збирають дрони. І це не біда, відео є в публічному доступі. Найбільша проблема в тому, що вони відправляють ці дрони на обльоти", - каже Геннадій.

Річ у тому, що існують окремі групи волонтерів, які тестують дрони перед тим, як передати на фронт. На обльоти надсилають доволі багато дронів, у процесі їх також можуть ремонтувати, а після чого надсилають власникам. Згодом цей дрон може з'явитися в продажу онлайн замість того, аби їхати до військових.

Геннадій також зазначає, що часто проблема полягає і в неякісній роботі самих виконавців.

"У мене є більше можливостей перевірити, чи з моїм дроном все нормально. Не у всіх така можливість є. Хтось може збирати, але не може облітати, адже польоти заборонені. У нас є на це дозвіл. Тому деякі люди відправляють дрони неперевіреними", - розповідає волонтер.

У результаті у військових збираються цілі склади з дронами, які не літають чи не виконують інших функцій. Річ у тому, що не всі підрозділи мають час і людей, які можуть виправити проблему.

"Один із підрозділів, яким я відправляю більшість дронів, у них є можливість це робити, є всі інструменти та навіть запчастини. Навіть якби мій неробочий дрон до них потрапив, вони могли б поміняти деталь. Але таке є далеко не скрізь. Є підрозділи, де ці дрони просто лежать, бо вони не знають, що з ними робити", - пояснює Геннадій.

Він також наголошує, що головне у виготовленні дронів не нехтувати якістю роботи, адже це безпека українських військових насамперед.