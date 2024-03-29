Жорин из 3-й ОШБр ответил на "истерию" вокруг мобилизации: "все должны работать на победу"

"Люди боятся идти в армию, потому что уверенности в системе отбора, подготовки, распределения задач, нет. Более того, истерия вокруг мобилизации создала кучу стереотипов и несуществующих опасностей, из-за которых люди стали бояться еще больше", - отметил Жорин.

Он напомнил, что постоянно говорит о важности определенных вещей, таких как процесс подготовки, которая не должна "начинаться с момента попадания в армию".

Пост Жорина (скриншот)

"Подготовка должна проводиться для всего гражданского населения, потому что мы живем в войне. В таких условиях каждый должен быть подготовлен и обучен. Плюс на этом этапе мы сможем побороть часть страхов перед войском и службой", - заявил военный.

Кроме того, Жорин написал, что в Украине должен быть "нормальный" учет, чтобы страна могла "мобилизовать тех, кого нужно, а не тех, кого удалось поймать".

"Людей нужно применять в соответствии с их возможностями и знаниями. Ну и "мобилизованным" должно быть все общество - кто непосредственно для участия в боевых действиях, кто для помощи. Но абсолютно все должны работать на победу", - резюмировал он.