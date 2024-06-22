Жогло з "Варʼятів" розповів, чи підтримує зв'язок з Притулою

Чи підтримує Жогло зв'язок з Притулою

Зі слів Володимира, вони з колишнім гумористом спілкуються, однак бачяться не часто.

Знаменитість постійно цікавиться справами сім'ї Сергія. Під час розмов чоловіки обговорюють усе - від робочих питань до сімейних справ.

Коли ж колишні колеги мають змогу зустрітися особисто, вони завжди раді побачити одне одного.

Володимир Жогло і Сергій Притула (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"У нього також є проблеми на Фонді, бо навантаження – колосальне. Словом, тем для розмов - багато. Ми багато спілкуємося. І принагідно раді бачити один одного завжди", - сказав Жогло.

Комік також поділився своїми думками про роботу над комедійним проєктом "Вар'яти", в якому він співпрацював із Сергієм.

Володимир зазначив, що Притула був суворим і вимогливим керівником. Ба більше, вони часто сперечалися через жарти, які мали розважати глядачів.

"Ми дуже часто були впевнені в чомусь, у чому він категорично казав, що то було не смішно. Але ми виходили з цих ситуацій", - зізнався гуморист.