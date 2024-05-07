"Думав, що це нормально". Відомий український комік розповів про цькування через вагу

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-каналу "Слава+" .

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Зі слів Володимира, його дитинство та юність припали на 90-ті.

У школі, у маленькому селі Млинів Рівненської області, каже артист, тоді не існувало слова булінг, а існувало "виживання".

На уточнювальне питання ведучого, чи знущалися з нього через зайву вагу, Жогло відповів, що це відбувалося постійно.

"Я не вважав, що це ненормально, я розумів, що це в межах норми, тому що булили ж не тільки мене. Я розумію, що таких як я булять через те, що ти грубий, жирний. Поганого в цьому нічого немає. Тоді це було в межах норми", - сказав гуморист.

Згодом він вирішив зв'язати своє життя зі сценою, яка і стала для нього "формою виживання".

І вже зовсім скоро, говорить комік, відбувся перехід від того, що з нього насміхалися, до моменту, коли почали сміятися з того, що він робить.

"Цей перехід дуже важливий. Він змінив моє життя, тому я далі продовжував цим займатися", - зізнався Володимир.

Також він додав, що зараз жарти про його надмірну вагу він може почути лише у колективі, однак це його ніяким чином не зачіпає.