Жогло из "Варьятов" рассказал, поддерживает ли связь с Притулой

Поддерживает ли Жогло связь с Притулом

По словам Владимира, они с бывшим юмористом общаются, однако видятся не часто.

Знаменитость постоянно интересуется делами семьи Сергея. Во время разговоров мужчины обсуждают все - от рабочих вопросов до семейных дел.

Когда же бывшие коллеги имеют возможность встретиться лично, они всегда рады увидеть друг друга.

Владимир Жогло и Сергей Притула (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"У него также есть проблемы на Фонде, потому что нагрузка - колоссальная. Словом, тем для разговоров - много. Мы много общаемся. И при случае рады видеть друг друга всегда", - сказал Жогло.

Комик также поделился своими мыслями о работе над комедийным проектом "Варьяты", в котором он сотрудничал с Сергеем.

Владимир отметил, что Притула был строгим и требовательным руководителем. Более того, они часто спорили из-за шуток, которые должны были развлекать зрителей.

"Мы очень часто были уверены в чем-то, в чем он категорически говорил, что это было не смешно. Но мы выходили из этих ситуаций", - признался юморист.