RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жогло из "Варьятов" рассказал, поддерживает ли связь с Притулой

Владимир Жогло и Сергей Притула (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский комедийный актер и звезда шоу "Варьяты" Владимир Жогло рассказал об общении с экс-коллегой Сергеем Притулой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста в программе "Неймовірна правда про зірок".

Поддерживает ли Жогло связь с Притулом

По словам Владимира, они с бывшим юмористом общаются, однако видятся не часто.

Знаменитость постоянно интересуется делами семьи Сергея. Во время разговоров мужчины обсуждают все - от рабочих вопросов до семейных дел.

Когда же бывшие коллеги имеют возможность встретиться лично, они всегда рады увидеть друг друга.

Владимир Жогло и Сергей Притула (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"У него также есть проблемы на Фонде, потому что нагрузка - колоссальная. Словом, тем для разговоров - много. Мы много общаемся. И при случае рады видеть друг друга всегда", - сказал Жогло.

Комик также поделился своими мыслями о работе над комедийным проектом "Варьяты", в котором он сотрудничал с Сергеем.

Владимир отметил, что Притула был строгим и требовательным руководителем. Более того, они часто спорили из-за шуток, которые должны были развлекать зрителей.

"Мы очень часто были уверены в чем-то, в чем он категорически говорил, что это было не смешно. Но мы выходили из этих ситуаций", - признался юморист.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ПритулаЗвезды шоу-бизнеса