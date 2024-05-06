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"Кількість таких дітей збільшується". Жогло з "Варʼятів" вперше розповів про діагноз сина

Понеділок 06 травня 2024 19:47
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"Кількість таких дітей збільшується". Жогло з "Варʼятів" вперше розповів про діагноз сина Володимир Жогло з родиною (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)
Автор: Іванна Пашкевич

Український комедійний актор і зірка шоу "Варʼяти" Володимир Жогло вперше розповів про діагноз 4-річного сина Остапа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Славі Дьоміну.

Деталі

3 квітня дружина гумориста Ірина опублікувала у своїх соцмережах фото із сином, і вперше написала про Міжнародний день поширення інформації про аутизм.

Слава Дьомін поцікавився у Володимира, чому після цього подружжя жодного разу не розповідало про діагноз хлопчика.

"Я керувався банальною логікою. Лікар має визначити це і сказати про це. Він нам ще конкретно діагноз аутизм не поставив, але ми чекаємо формально чотирьох років, тому що до чотирьох років можуть бути якісь зміни у психіці дитини, але ми вже чітко розуміємо", - поділився Жогло.

&quot;Кількість таких дітей збільшується&quot;. Жогло з &quot;Варʼятів&quot; вперше розповів про діагноз сина

Володимир Жогло з родиною (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Я строго-настрого не хочу, щоб нам ставили діагноз раніше, бо потім ти знаєш, які є люди, дуже цинічні, і мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати: "Ага, зробив дитині інвалідність, хіба так можна", - продовжив він.

Також комік зізнався, коли вони з Іриною почали розуміти, що щось не те.

Зі слів гумориста, його кума має сина з аутизмом, і він вже знав, на які моменти у розвитку дитини потрібно звертати увагу.

"Відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок і механізмів. Вони зосереджуються на чомусь. Я до цього ставлюся нормально. Просто кількість таких дітей катастрофічно збільшується", - сказав Володимир.

Не дивлячись на це, зірка каже, що дуже любить і обожнює сина. Хлопчик росте позитивним і приємним.

Крім того, гуморист розповів, що з Остапом займаються у хорошому центрі розвитку.

"Кожного разу фахівці, які займаються з дитиною, кажуть: "Дивіться, ми зараз з ним займаємося, і мені дуже зручно, тому що багато речей, які в них є, і які вони використовують для того, щоб дитина розвивалася", - поділився Жогло.

Нагадаємо, зірка гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" у 2020 році одружився на своїй коханій Ірині, яка молодша за нього не 8 років. Згодом у них народився син Остап.

Нещодавно дружина Євгена Кота розкрила секрети догляду за тілом під час вагітності.

Також ми писали, що сина відомого актора звинувачують у нападі на власну матір.

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аутизм Зірки шоу-бізнесу Діти
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