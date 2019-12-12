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Життя без субсидій: українці сміються над життєвою фотожабою

STYLERЖиття    12.12.2019 - 22:46
Життя без субсидій: українці сміються над життєвою фотожабою
Субсидії в Україні (фото: РБК-Україна)

Субсидії в Україні стали об'єктом влучної фотожаби в мережі

Субсидії в Україні можуть у недалекому майбутньому суттєво урізати. Принаймні, в уряді вже оголосили про масові перевірках, а Верховна Рада прийняла закон про верифікацію субсидіантів. Тим часом у мережі сміються над забавною фотожабою про "життя без субсидій".

Держава почала сумніватися в чесності українців і обіцяє взятися за отримувачів субсидій. Крім того, в опалювальному сезоні 2019-2020 вже зменшили норму споживання газу з 4,5 до 4 кубометрів.

Але для деяких українців, після підвищення тарифів на тепло, субсидії стали єдиною можливістю вижити в зимовий період.

У фотожабі, яка поширюється в мережі, влучно висміяли те, як українцям доведеться грітися взимку, якщо нас позбавлять субсидій. На фото молодий чоловік приймає ванну на вулиці, а в якості підігріву використовуються дрова.

Життя без субсидій: українці сміються над життєвою фотожабою

Субсидії в Україні висміяли в смішний фотожабі (фото: facebook.com/babaandkit)

Тим не менш, міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що закладених у Бюджеті 2020 грошей вистачить, щоб "задовольнити" всіх субсидіантів. Правда, вона не уточнила, на скільки уряд планує зменшити їхню кількість через верифікацію.

Варто відзначити, що деякі українці в деклараціях при оформленні допомоги на оплату комунальних послуг "забувають" вказати додаткові джерела доходів. Правда більшість на такий обман змушена йти, оскільки іншого виходу просто немає.

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