Жизнь слишком непредсказуема: у Заворотнюк сделали заявление

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали новое обращение

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, главная героиня сериала "Моя прекрасная няня", проходит лечение в одной из частных клиник под Москвой. Артистке удалили злокачественную опухоль мозга и назначили сложное лечение и реабилитацию. Родственники Заворотнюк практически ничего не сообщают о ее здоровье и просят не нарушать границы личной жизни актрисы.

Однако в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что работники клиники готовы продать информацию о состоянии актрисы. А также семья Заворотнюк регулярно сталкивается с различными охотниками за сенсациями. Недавно они опубликовали на официальной странице Заворотнюк в Instagram серию фото, где изображены мужчины и сделали заявление.

"Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно", - сказано в сообщении.

Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Родные артистки в очередной раз попросили не нарушать границы и оставить в покое всю семью Анастасии Заворотнюк.

"Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед. учреждения торговать информацией о пациентах - это низко. Мы еще раз ПРОСИМ не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным ДОБРА!" – написали родственники артистки.

Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk