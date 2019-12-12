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Новые назначения врачей: появились данные о состоянии Заворотнюк

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 13:20
Новые назначения врачей: появились данные о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Анастасии Заворотнюк назначили новый вид лечения против тромбозов

Анастасия Заворотнюк, российская актриса, проходит реабилитацию в одной из клиник под Москвой после удаления злокачественной опухоли в головном мозге.

Родные артистки не дают комментарии для СМИ по поводу ее состояния, однако недавно стало известно, что Заворотнюк назначили специальные массажи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что у Анастасии Заворотнюк появились угроза тромбоза и ей назначили лечение специальными массажами.

"Анастасию Заворотнюк лечат массажем из-за угрозы тромбоза. Актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Правая сторона остается парализованной, врачи назначили курс лечения. Чтобы мышцы не атрофировались и не образовались тромбы, ей прописали массажи. Сейчас состояние Заворотнюк стабильное", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после длительного лечения и реабилитации у Анастасии Заворотнюк остается парализованной часть тела и врачи не дают никаких прогнозов относительно выздоровления российской актрисы.

Родные Заворотнюк отреагировали на информацию в СМИ, однако не подтвердили и не опровергли данные о параличе. Они отметили, что состояние здоровья – это личная тема и они просят уважать молчание близких Заворотнюк.

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