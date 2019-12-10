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Жизнь перевернется: астролог назвал главных везунчиков средины декабря

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 06:31
Жизнь перевернется: астролог назвал главных везунчиков средины декабря
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Некоторым знакам Зодиака средина декабря принесет небывалое везение - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кому из знаков Зодиака ближайший период в декабре принесет невероятное везение и удачу. Особенно планеты будут способствовать в финансовых делах. Известный астролог Павел Глоба выделил три знака из двенадцати представителей.

Астролог уверен, что этим знакам Зодиака непременно повезет с 10 по 15 декабря, но для этого им придется приложить некоторые усилия.

Близнецы

Близнецы - одни из тех, кто может рассчитывать на улучшение своего финансового положения. Для них предстоящий период будет наполнен приятных сюрпризов и возможностей. Астролог рекомендует представителям этого знака проявить напор и решительность, и удача непременно улыбнется им.

Дева

В жизни Дев может появиться влиятельный покровитель, который поможет им воплотить все мечты и желания в жизнь. При этом осуществиться может даже то, что многие годы казалось невыполнимым. А некоторым Девам придется попотеть, так как на работе на них взвалятся новые обязанности. Но это подарит им и новые возможности.

Скорпион

Скорпионы также попали в тройку счастливчиков, жизнь которых может перевернуться в средине декабря. Астролог рекомендует проявить гибкость и готовность к компромиссу, поскольку именно человеческий фактор будет главным в успешности Скорпионов в средине декабря.

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