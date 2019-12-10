Життя перевернеться: астролог назвав головних везунчиків середини грудня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Деяким знакам Зодіаку середина грудня принесе неабияке везіння - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, кому із знаків Зодіаку найближчий період у грудні принесе неймовірне везіння і удачу. Особливо планети будуть сприяти у фінансових справах. Відомий астролог Павло Глоба виділив три знака з дванадцяти представників.

Астролог впевнений, що цим знакам Зодіаку неодмінно пощастить з 10 по 15 грудня, але для цього їм доведеться докласти деякі зусилля.

Близнюки

Близнюки - одні з тих, хто може розраховувати на покращення свого фінансового становища. Для них майбутній період буде сповнений приємних сюрпризів і можливостей. Астролог рекомендує представникам цього знаку проявити наполегливість і рішучість, і удача неодмінно усміхнеться їм.

Діва

У житті Дів може з'явитися впливовий покровитель, який допоможе їм втілити всі мрії та бажання в життя. При цьому здійснитися може навіть те, що багато років здавалося нездійсненним. А деяким Дівам доведеться попотіти, так як на роботі на них взвалятся нові обов'язки. Але це подарує їм і нові можливості.

Скорпіон

Скорпіони також потрапили до трійки щасливчиків, життя яких може перевернутися в середині грудня. Астролог рекомендує проявити гнучкість і готовність до компромісу, оскільки саме людський фактор буде головним в успішності Скорпіонів в середині грудня.