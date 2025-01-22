Живуть на льодовику і вигрівають яйця на лапах: 5 найпоширеніших міфів про пінгвінів

Міф 1. Пінгвіни живуть лише в Антарктиці

Пінгвіни часто уявляються як мешканці холодних широт, які проживають серед снігів і льодовиків. Але насправді пінгвіни мешкають в усій Південній півкулі, зокрема і в теплому кліматі.

Крім цього, тільки 5 з 18 видів птахів проживають в Антарктиці. Інших можна зустріти поблизу південних берегів Австралії та Африки, на узбережжях Південної Америки та в Новій Зеландії.

Ба більше, галапагоські пінгвіни живуть на Галапагоських островах, біля екватора. Іноді цей вид птахів запливає у води Північної півкулі.

Міф 2. Пінгвін має чорне пір'я з двома жовтими плямами

Часто пінгвінів уявляють як великих, "пихатих" птахів, з блискучою чорною спиною та білим черевом. Крім цього, іншою "обов'язковою" рисою пінгвінів є жовто-помаранчеві плями під шию та на щоках.

Однак таке забарвлення характерне лише для королівських та імператорських пінгвінів. Як повідомили науковці, ці види птахів живуть в Антарктиці, але не поблизу наукової станції.

Імператорський пінгвін (фото: wikimedia.org)

Водночас забарвлення інших видів пінгвінів значно відрізняється. Наприклад, субантарктичний пінгвін, хоча і має характерну чорну спину та біле черево, відрізняється яскраво-помаранчевим, майже червоним дзьобом. До того ж замість жовтих плям на щоках, виразною рисою антарктичного пінгвіна є білі брови.

Субантарктичний пінгвін (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Натомість голова пінгвіна Аделі повністю чорна, а от навколо очей є біле обрамлення, завдяки чому очі пінгвіна здаються більшими.

Пінгвін Аделі (фото: wikipedia.org)

Антарктичний пінгвін, якого також називають бороданем, відрізняється тонкою чорною смужкою, яка перетинає біле підборіддя птаха.

Антарктичний пінгвін (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Міф 3. Падаючи на спину, пінгвіни не можуть перевернутися

Насправді прудкі пінгвіни чудово можуть впоратись без допомоги людей. А міф виник після інтерв'ю одного з полярників.

Дослідник пожартував, що пінгвіни, задивляючись на літаки, підіймають голову, падають і не можуть піднятися. Тому біологи мусять перевертати безпорадних тварин.

Як розповіли в науковому центрі, у воді субантарктичні пінгвіни здатні розганятися до 36 км/год, рятуючись від хижаків або полюючи на здобич. А на суші, хоча птахи здаються вайлуватими, пінгвіни ковзають на черевці, допомагаючи собі лапками та крилами.

Міф 4. Всі пінгвіни спокійні та товариські

Зовнішній вигляд пінгвінів сформував уявлення про лагідність та безконфліктність цих птахів. Крім цього, відомо, що пінгвіни організовують "дитячий садок" для пташенят, наглядаючи за своїми та чужими малюками.

Однак насправді пінгвіни можуть бути надзвичайно агресивними. За словами полярників, така поведінка припадає на шлюбний період птахів або ж проявляється як захисна реакція у разі небезпеки. До того ж пінгвіни іноді поводяться як злодюжки - намагаються витіснити інших представників свого виду з готових гнізд.

Міф 5. Всі пінгвіни вигрівають пташенят та яйця на лапах

Зазвичай пінгвінів сприймають як турботливих батьків, які запобігають переохолодженню яєць або пташенят, тримаючи їх на лапах та закриваючи пір'ям. Така поведінка і справді притаманна пінгвінам, проте лише королівським та імператорським.

Водночас антарктичні, субантарктичні пінгвіни та пінгвіни Аделі, які мешкають неподалік станції "Академік Вернадський" мають дещо відмінний спосіб життя. Вони висиджують яйця, спочатку збудувавши гнізда з камінців. В таких оселях також живуть малюки.