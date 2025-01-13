Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, як пінгвіни годують дитинчат: відео

В гніздах пінгвінів біля антарктичної станції "Академік Вернадський" стає дедалі більше пташенят. Батьки-пінгвіни охороняють малечу від хижаків, гріють та годують з дзьоба.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

На початку грудня з яєць, відкладених пінгвінами поблизу станції, почали вилуплюватися пташенята. Перші з них з'явилися в гнізді, де найраніше були відкладені яйця.

За підрахунками полярників наприкінці листопада, яйця були у близько 900 гніздах птахів, тож кількість пінгвінят зростала після закінчення періоду визрівання.

Як розповіли в науковому центрі "Академік Вернадський", наразі на острові Галіндез народилося вже близько тисячі пінгвінят. Зокрема, більшість пташиних родин вже має по двоє малюків.

"В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме", - додали полярники. А також додали, що малюки відрізняються, зокрема і через їхній вік.

Як розповів біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, деякі пінгвінята вилупилися лише нещодавно. А ті пташенята, що народилися раніше, вже значно виросли - за розміром "наздогнали" своїх батьків.

Дорослі пінгвіни годують дитинчат частково перетравленим крилем, "постачаючи" їжу до дзьоба тоді, коли пташеня сигналізує про свій голод. Відео цього процесу зробив Віталій Камінський.

Також в науковому центрі нагадали про те, що роблять гнізда на Галіндезі переважно субантарктичні пінгвіни. Через специфічний голосний крик цей вид пінгвінів називають "віслюковим".

Субантарктичні пінгвіни прибувають на острів навесні, з метою розмноження. Втім, кількість птахів може відрізнятися кожного року. Наприклад, минулого сезону кількість антарктичних пінгвінів на Галіндезі була рекордною - дослідники нарахували 7 тисяч птахів.

На острові птахи будують гнізда та відкладають яйця, переважно по два. Новонароджену малечу пінгвіни-батьки доглядають по черзі, а пізніше, коли пташенята підростають, дітлахів збирають у "ясла" - невеликі групи, за якими стежать декілька дорослих пінгвінів.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)