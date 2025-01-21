Дитинча краба приголомшило світ колючим шармом: вчені показали відео

Чарівне та кумедне маля королівського краба, випадково впіймане дослідниками NOAA в Мексиканській затоці, миттєво стало сенсацією. Тим паче дорослі особини цього виду крабів мають аж ніяк не беззахисний вигляд.

Дивовижні факти про королівського краба розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science Alert .

Маленька колюча кулька потрапила на дослідницький човен у пакеті зі зразками коралів, які збирали вчені для досліджень. Науковці припускають, що крихітний гість - це молода особина підвиду королівських крабів, Neolithodes agassizii.

На відео, опублікованому NOAA, маленький Neolithodes agassizii нерухомо сидить на рукавичці вченого. Здається, несподівана мандрівка і нове середовище спантеличили краба.

Втім, якщо здогадки вчених стосовно виду ракоподібного точні, дорослий Neolithodes agassizii, безумовно, здивує - однак цього разу своєю загрозливою зовнішністю.

Ці колючі істоти зазвичай живуть на глибинах від 200 до 1900 метрів і в дорослому віці виростають до 12 см з голови до хвоста, не враховуючи ніг. Отже, цей екземпляр ще дуже молодий, розміром лише з палець завширшки, і йому, очевидно, ще треба відростити свою химерну "шевелюру" з шипів.

Дорослі особини Neolithodes agassizii живуть у холодних водах Мексиканської затоки (фото: wikipedia.org, User: NOAA)

Проте зовнішність малюка королівського краба - не єдина ознака, яка викликає замилування. Деякі з ракоподібних, як з'ясували вчені, катаються на пухких маленьких морських огірках роду Scotoplanes.

Причина використання "транспорту" полягає в тому, що середовище існування крабів сповнене великих мулистих рівнин, на яких мало рослинності, де можна сховатися від небезпеки. Тому вразливі маленькі рачки вдаються до використання інших тварин для притулку.

Морські огірки забезпечують ідеальне прикриття. Як нешкідливі сміттярі, ці напівпрозорі істоти проводять свої дні, мляво повзаючи по морському дну в пошуках шматочків мертвих тварин та слизу.

Морський огірок Scotoplanes (фото: wikipedia.org, User: NOAA)

У 2016 році дослідники з Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей спостерігали близько 2600 морських огірків і виявили, що майже чверть з них використовувалася молодими королівськими крабами Neolithodes diomedeae для пересування.

Тож, можливо, знаменитий малюк краба переплутав пакет з напівпрозорим морським огірком.

Цікаво, що попри свою назву, королівські краби насправді не належать до групи справжніх крабів. Їхній останній спільний зі справжніми крабами предок жив 250 мільйонів років тому.

Королівські краби - лише один з багатьох видів, які стали подібні до крабів завдяки схожому тиску відбору. Це явище називається конвергентною еволюцією - одна і та ж ознака розвивається у неспоріднених видів.

Королівські краби еволюціонували від крабів-відлюдників і втратили потребу в мушлі близько 25 мільйонів років тому. На відміну від справжніх крабів, які мають вісім ходильних ніг, королівські краби мають лише шість ніг для ходіння. Вони також мають велику клешню для атаки і меншу клешню для годування.