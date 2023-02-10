"Живуть і пасуться": у Чорнобилі показали зграю диких тварин

Як корови опинились у заповіднику?

Справа в тому, що дві родини самоселів тримали корів у місті Чорнобиль та селі Луб'янка (в останньому було 7 голів). Коли у 2016 році померли їхні господарі, стадо почало жити на волі.

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів.

Звірі навчилися виживати без людей, адже предки корів – це вихідці з дикої природи. Через кілька років стадо настільки здичавіло, що з появою людини чи автомобіля швидко тікало до найближчих чагарників.

На території зони відчуження чимало покинутих будівель, які корови використовують для захисту від вітру та опадів.

Цікаві факти про корів

Зауважимо, що їжі для рогатих тварин на заповідній території достатньо. Навіть узимку, коли випадає сніг, тварини викопують суху траву копитами.

У корів немає потреби доїтися. Їхній цикл лактації нормалізується і прив'язаний до народження телят.

З кінця 2018 року за унікальними мешканцями Зони спостерігають спеціалісти Заповідника. За їхніми словами, корови здорові, здатні захищати себе та своїх телят.

Стадо корів чудово почувається в Чорнобилі (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)