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"Живут и пасутся": в Чернобыле показали стаю одичавших животных

В Чернобыле коровы попали на фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На окраинах Чернобыльского заповедника засветились одичавшие животные. Речь идет о коровах. Они прекрасно себя чувствуют на этой территории и спокойно пасутся.

Фотографии животных опубликовали на официальной странице заповедника в Facebook.

Как коровы оказались в заповеднике?

Дело в том, что две семьи самоселов держали коров в городе Чернобыль и селе Лубянка (в последнем было 7 голов). Когда в 2016 году умерли их хозяева, стадо начало жить на свободе.

Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе. В предвоенные времена стадо насчитывало до 20 голов.

Звери научились выживать без людей, ведь предки коров – выходцы из дикой природы. Через несколько лет стадо настолько одичало, что при появлении человека или автомобиля быстро убегало в ближайшие заросли.

На территории зоны отчуждения немало заброшенных зданий, которые коровы используют для защиты от ветра и осадков.

Интересные факты о коровах

Отметим, что еды для рогатых животных на заповедной территории достаточно. Даже зимой, когда выпадает снег, животные выкапывают сухую траву копытами.

У коров нет необходимости доиться. Их цикл лактации нормализуется и привязан к рождению телят.

С конца 2018 года за уникальными жителями Зоны наблюдают специалисты Заповедника. По их словам, коровы здоровы, способны защищать себя и своих телят.

Стадо коров прекрасно себя чувствует в Чернобыле (фото:facebook.com/zapovidnyk2018)

Напомним, что в Чернобыле засветился красавец-зверь из Красной книги.

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