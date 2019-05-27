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Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости

STYLERПерсоны    27.05.2019 - 08:45
Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодости
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак заставила пользователей ностальгировать

Ани Лорак опубликовала фото, чем натолкнула пользователей на размышления. Фаны вспомнили, что ранее певица выглядела совершенно иначе. Соответствующая запись размещена в Instagram.

"В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее волшебство. Каждый миг уникален, он не повторится больше никогда. В потоке времени не забудь быть счастливым!", - написала Лорак под снимком.

Была живой и настоящей: фанаты вспомнили Ани Лорак в молодостиФото: (instagram.com/anilorak)

Пользователи разделились на два лагеря: одни отметили, что Лорак говорит правильные слова, мотивируя к действиям, другие - не придали написанному никакого значения, но вспомнили, какой певица была в молодости:

  • Золотые слова.
  • Все правильно говоришь.
  • Мудрая женщина.
  • К сожалению, так много пластики, жаль, ведь была такой живой и настоящей!
  • Стали очень редкие волосы. Или прежде был парик?
  • Что с собой сделала? Кукла резиновая...

Ранее Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.

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