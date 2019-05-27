Була живою і справжньою: фанати згадали Ані Лорак в молодості

Лорак змусила користувачів ностальгувати
Ані Лорак опублікувала фото, чим наштовхнула користувачів на роздуми. Фани згадали, що раніше співачка виглядала зовсім інакше. Відповідний запис розміщений в Instagram.
"У кожному дні та миті нашого життя є справжнє чаклунство. Кожна мить унікальна, вона не повториться більше ніколи. У потоці часу не забудь бути щасливим!", - написала Лорак під знімком.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості:
Раніше Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву й тим самим натякнула на вагітність.