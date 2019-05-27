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Була живою і справжньою: фанати згадали Ані Лорак в молодості

STYLERПерсони    27.05.2019 - 08:52
Була живою і справжньою: фанати згадали Ані Лорак в молодості
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Лорак змусила користувачів ностальгувати

Ані Лорак опублікувала фото, чим наштовхнула користувачів на роздуми. Фани згадали, що раніше співачка виглядала зовсім інакше. Відповідний запис розміщений в Instagram.

"У кожному дні та миті нашого життя є справжнє чаклунство. Кожна мить унікальна, вона не повториться більше ніколи. У потоці часу не забудь бути щасливим!", - написала Лорак під знімком.

Була живою і справжньою: фанати згадали Ані Лорак в молодостіФото: (instagram.com/anilorak)

Користувачі розділилися на два табори: одні відзначили, що Лорак говорить правильні слова, мотивуючи до дій, інші - не надали написаному ніякого значення, але згадали, якою співачка була в молодості:

  • Золоті слова.
  • Все правильно кажеш.
  • Мудра жінка.
  • На жаль, так багато пластики, шкода, адже була такою живою і справжньою!
  • Стало дуже рідке волосся. Або раніше був парик?
  • Що з собою зробила? Гумова лялька.

Раніше Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву й тим самим натякнула на вагітність.

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