Живете від зарплати до зарплати? Як перерозподілити витрати і вийти з мінуса

Готові формули розподілу бюджету можуть здаватися зручними, але часто не мають нічого спільного з реальним життям конкретної людини. Щоб бюджет справді працював, його потрібно адаптувати під власні обставини.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла експертка з питань корпоративних і персональних фінансів Єлєна Шепель.

Чому не варто довіряти готовим шаблонам

"Я не адепт готових формул. Тут дуже важливо, щоб кожна людина вибирала те, що працюватиме саме в неї", - наголошує експертка.

За її словами, навіть якщо двоє людей мають однакову зарплату і працюють в одному офісі, їх витрати можуть суттєво відрізнятися, наприклад, через те, що одна особа орендує житло, а інша живе у власному.

"Який сенс давати готові формули й казати: розподіляйте 50% на базові потреби, 30% на задоволення та 20% на заощадження, якщо в житті конкретної людини це може просто не збігтися з реальністю?" - каже Шепель.

Як знайти власну фінансову модель

Перший крок - фіксувати витрати хоча б один місяць.

"Треба зрозуміти, скільки грошей йде на різні категорії: продукти, оренда, транспорт. А потім подивитися, що ми хочемо в цій картині змінити", - радить експертка.

За її словами, управління грошима - це цикл із трьох кроків: облік, аналіз і дії, спрямовані на зміни.

Якщо не виходить зекономити - змінюйте фокус

"Якщо ми дивимося в об'єктивну правду про витратну частину і розуміємо, що там немає куди оптимізувати, нам важливо фокус уваги перевести в доходи", - пояснює Шепель.

Вона додає: найбільший внутрішній супротив часто виникає саме тоді, коли йдеться про збільшення доходу. Але й тут варто змінити підхід.

"Якщо ми мозку ставимо задачу: "Цікаво, а як я можу це змінити?", мозок включиться в цю задачу і почне генерувати ідеї. Це як пошук у Google або в чаті GPT", - порівнює експертка.

І додає: навіть фінансове зростання на 10% у порівнянні з минулим місяцем - це вже перемога, яка дає психіці відчуття успіху.