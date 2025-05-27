Заробляєш більше, ніж він? Як не втратити стосунки та підтримати партнера: поради психолога

Попри розвиток сучасного суспільства та боротьбу зі стереотипами досі зберігається упередження про те, що чоловік повинен заробляти більше, ніж жінка. Якщо в парі відбувається навпаки, це може дати тріщину в довірі та взаємоповазі між партнерами.

Як уникнути непорозумінь, у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила психологиня з фінансового росту та експертка з сімейної терапії Анна Щербій-Шендоган.

Що відчувають чоловіки

Порушення ідентичності

Для багатьох чоловіків фінансове забезпечення родини - частина ідентичності.

Виховані в культурі "чоловік - годувальник", вони часто ототожнюють свій дохід із цінністю. Коли жінка заробляє більше, це може викликати відчуття провини, неповноцінності або навіть сорому", - зазначає експертка.

Працюючи із такими запитами в чоловіків, вона помітила, що ті кажуть про втрату власної ролі. Ніби щось важливе змінюється і самооцінка похитується, втрачається опора на себе зі зміною заробітків у парі.

Приховане змагання

Навіть у найбільш люблячих парах може з'явитися невидиме напруження: хто краще, хто головніший, хто контролює. Це не про гроші як цифри - це про владу, вплив і самовідчуття в парі, каже Щербій-Шендоган.

"Пам'ятаю історію клієнтки, яка обіцяла партнеру переїхати до нього, коли він зможе її забезпечити. Але як тільки він наближався до потрібного заробітку, вона починала заробляти ще більше", - пригадує Анна.

Вона додає, що це був спосіб жінки невербально відмовити чоловікові або показати свою цінність над ним.

Страх втратити партнерку

"Успішна, впевнена, фінансово самостійна жінка може викликати страх у чоловіка. "А що, якщо вона мене більше не потребує?" Часто саме цей страх ховається за агресією, критикою чи відстороненням", - наголошує експертка.

У такому випадку важливо зрозуміти цей страх і проговорити з партнеркою.

Що відчувають жінки

Провина за успіх

Гендерна дискримінація полягає в тому, що багато жінок виросли з посланнями "не висовуйся", "чоловік повинен бути головним". І навіть якщо зовні вона лідерка, усередині може відчувати: "Я щось роблю неправильно", каже Шендоган-Щербій.

За її словами, це формує внутрішню боротьбу між бажанням реалізовуватись і страхом зруйнувати стосунки. Довгий час такі жінки можуть ховатися від реалізації в домашньому побуті, відчуваючи, що вони нещасні.

Стигма сильної жінки

Жінки можуть боятися, що їх будуть сприймати як надто вимогливих, домінантних або нежіночних. У результаті вони або зменшують себе, або беруть на себе подвійне навантаження: і фінансове, і емоційне.

Внутрішній конфлікт ролей

Бути сильною на роботі та м'якою вдома - складний баланс. Жінка може відчувати, що її успіх змінює динаміку в парі, і це породжує вину та втомленість від необхідності весь час адаптуватись.

"На одній із сесій ми з клієнткою писали їй нагадування на дверях: коли вона закінчує роботи й виходить з офісу, вона більше не керівник. 30 хвилин в автівці - додатковий час, щоб змінити енергію і повернутися додому в ролі дружини, а не керівника", - ділиться ідеєю психологиня.

Усі страхи та непорозуміння, які виникають у парі, краще обговорювати з партнером, а не замовчувати (фото: Freepik)

Як допомогти обом партнерам

Працювати з внутрішніми переконаннями

Чоловіку важливо усвідомити: ваша цінність не в грошах, а у вашій присутності, підтримці, глибині, відповідальності. Гроші - це лише одна з форм внеску в стосунки.

"Якщо обом зручніше, що один може зараз взяти на себе функції по родині й бути з дітьми, а інший може забезпечувати родину, і всім при цьому ок, то це ідеальна картинка", - ділиться фахівчиня.

Жінці важливо прийняти: ваш успіх - не злочин і не загроза. Ви маєте право бути видимою, забезпеченою і водночас коханою.

Говорити про емоції, а не ролі

Замість діалогів у стилі "хто більше працює" говоріть про те, як ви почуваєтесь:

"я іноді боюся, що не справляюсь із новою динамікою"

"мені складно, коли здається, що я тебе підштовхую, а тобі ок і так"

Анна пригадує випадок із власної практики, коли в парі дружина тривалий час заробляла більше, ніж чоловік, і "тягнула все на собі". Клієнтка не хотіла так знову. Пізніше вона двічі пішла в декретну відпустку та вийшла з неї через чотири роки.

Наразі в жінки стрімке зростання, вона знову заробляє більше, ніж чоловік, але проблем у парі не виникає, тому що раніше вони помінялися цими ролями.

Створити спільну візію

Пара, де жінка заробляє більше - це не неправильна пара. Це пара, яка має інший розподіл ресурсів. Важливо сфокусуватись не на змаганні, а на командній грі.

Поспілкуйтеся із партнером про те, чого ви хотіли б досягти разом, як розподіляти обов'язки та відповідальність.

Підтримка ззовні

Іноді ці теми надто чутливі, щоб проговорювати їх самостійно.

"Сімейна терапія допомагає навчитися дивитись на конфлікт як на точку росту. Інколи складнощі з прийняттям не в пари, а лише в одного із партнерів. Тому може спрацювати й індивідуальна терапія", - каже експертка.