Живете от зарплаты до зарплаты? Как перераспределить расходы и выйти из минуса

Готовые формулы распределения бюджета могут казаться удобными, но часто не имеют ничего общего с реальной жизнью конкретного человека. Чтобы бюджет действительно работал, его нужно адаптировать под собственные обстоятельства.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала эксперт по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

Почему не стоит доверять готовым шаблонам

"Я не адепт готовых формул. Здесь очень важно, чтобы каждый человек выбирал то, что будет работать именно у него", - отмечает эксперт.

По ее словам, даже если два человека имеют одинаковую зарплату и работают в одном офисе, их расходы могут существенно отличаться, например, из-за того, что один человек арендует жилье, а другой живет в собственном.

"Какой смысл давать готовые формулы и говорить: распределяйте 50% на базовые потребности, 30% на удовлетворение и 20% на сбережения, если в жизни конкретного человека это может просто не совпасть с реальностью?" - говорит Шепель.

Как найти собственную финансовую модель

Первый шаг - фиксировать расходы хотя бы один месяц.

"Надо понять, сколько денег уходит на разные категории: продукты, аренда, транспорт. А потом посмотреть, что мы хотим в этой картине изменить", - советует эксперт.

По ее словам, управление деньгами - это цикл из трех шагов: учет, анализ и действия, направленные на изменения.

Если не получается сэкономить - меняйте фокус

"Если мы смотрим в объективную правду о расходной части и понимаем, что там некуда оптимизировать, нам важно фокус внимания перевести в доходы", - объясняет Шепель.

Она добавляет: наибольшее внутреннее сопротивление часто возникает именно тогда, когда речь идет об увеличении дохода. Но и здесь стоит изменить подход.

"Если мы мозгу ставим задачу: "Интересно, а как я могу это изменить?", мозг включится в эту задачу и начнет генерировать идеи. Это как поиск в Google или в чате GPT", - сравнивает эксперт.

И добавляет: даже финансовый рост на 10% по сравнению с прошлым месяцем - это уже победа, которая даёт психике ощущение успеха.